الشوط الأول: تفوق كاسح للفراعنة على غينيا فى افتتاح أمم إفريقيا لكرة اليد

أنهى منتخب مصر شوط المباراة الأول أمام منتخب غينيا متقدمًا بنتيجة 18/ 7 في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التي يستضيفها مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي في الفترة من السابع عشر وحتى السابع والعشرين من يناير الجاري.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في طريق تحقيق لقبه الثالث تواليًا، وحجز مقعده في أوليمبياد باريس التي تُقام صيف العام الجاري.

بداية قوية:

دخل منتخب المصر المباراة بقوة معتادة ونجح علي زين ومحمد سند في افتتاح أهداف المباراة مبكرًا بهدفين متتاليين.

وسجلت غينيا هدفًا أول إلا أن أحمد هشام (سيسا) ويحيى الدرع سجلا هدفين جديدين لتوسع مصر الفارق مبكرًا.

واستمرت الأهداف المصرية تتوالى على مرمى غينيا لتصل النتيجة لتسعة أهداف مقابل ثلاثة مع مرور عشر دقائق.

حصل أحد لاعبي غينيا على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة عشرة وسجل سيسا هدفًا لمصر لتصبح النتيجة 11/ 3.

سجل عبدالرحمن فيصل هدفين متتاليين لتتقدم مصر بنتيجة 13/ 3 مع مرور تسع عشرة دقيقة من أحداث الشوط الأول.

أحرز محمد سند هدفًا جديدًا لترد غينيا بهدفها الرابع لتصبح النتيجة 14/ 4 مع مرور 21 دقيقة.

استمر تألق سند وسجل هدفين متتاليين ليوسع النتيجة لتصبح 16/ 5 مع مرور 25 دقيقة من شوط المباراة الأول.

وتعرض محمد ممدوح هاشم للإيقاف لمدة دقيقتين بقرار من حكم المباراة بعد تدخل قوي على لاعب غينيا في الدقيقة السابعة والعشرين.

وعاد الحكم ليستبعد خالد وليد كذلك لدقيقتين في نفس اللعبة بعد تدخل قوي على لاعب من غينيا.

وسجل عبدالرحمن فيصل الهدف الثامن عشر لمصر في الدقيقة الثامنة والعشرين على الرغم من لعب الفراعنة منقوصًا من لاعبين قبل أن ينجح كريم هنداوي في التصدي للكرة الأخيرة في الشوط لينتهي بالتقدم 18/ 7.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجًا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا