الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجماهير تزين حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد باستاد القاهرة

الجماهير فى كاس أمم
الجماهير فى كاس أمم إفريقيا لكرة اليد

شهدت الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة توافد عدد كبير من الجماهير المصرية لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحرصت الجماهير على التوافد بأعداد كبيرة إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة لحضور حفل افتتاح البطولة، بجانب مؤازرة المنتخب في مباراته اليوم أمام غينيا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربيةهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجًا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

اقرأ أيضًا.. مصر للطيران الناقل الرسمى لنجمى كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصرى

 

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد كرة اليد ستاد القاهرة افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد الجماهير

مواد متعلقة

مصر للطيران الناقل الرسمى لنجمى كرة اليد أحمد الأحمر وإبراهيم المصرى

عقد اختبارات الانتقاء لرياضة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس