الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

وكيل خطة النواب: ضرورة الانضباط في حجز أراضي وشقق "المجتمعات العمرانية"

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا: "حسابيًا أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق.. إزاي بيحصل تلاعب".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية. 

وأضاف "عمر": اتفاجيء بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط،  مطالبًا بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.

وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوى دائمة من وقع "السيستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله "السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير". 

وفي سياق متصل، طالبت النائبة ميرفت مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.

مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء،  3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري   ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية    وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الأراضي والشقق هيئة المجتمعات العمرانية محافظة أسيوط الهيئة القومية مياه الشرب

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