"زراعة النواب" تناقش مشكلات عدم وصول الأسمدة للمزارعين

قال النائب مجدي ملك رئيس اللجنة المصغرة المشكلة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لمتابعة مشكلات توزيع الأسمدة، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة بمجلس النواب.

وأضاف "ملك" في تصريح خاص، أن اللجنة ستعقد اليوم بحضور ممثلي بعض الوزرات والهيئات ومنها ممثلي لوزارة الزراعة وكذلك ممثلي لوزارة الصناعة وممثلين للبنك الزراعي وممثلي لوزارة البترول وممثلي لشركات الأسمدة، ولذلك لمناقشة ومتابعة مشكلات عدم وصول الأسمدة الزراعية إلى المزارعين بكافة محافظات مصر.

وأضاف النائب، أن حضور كافة الجهات المعنية بالمشكلة من أجل أن تخرج اللجنة بحلول عملية يتم تطبيقها على أرض الواقع وذلك بعد التعرف على جذور المشكلة بداية من المواد الخام والصناعة والانتاج ثم التوزيع وكيفة التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك التعرف على المناخ العام وأسباب الأزمة.

وأكد النائب، أننا لن نترك أي أمور تخص المشكلة دون مناقشة وفتح الملف بشفافية كاملة.

توفير الأسمدة للمساحات الزراعية

يذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أوصت بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل إستراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح، مؤكدة أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، والتي تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج، وطالبت بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.