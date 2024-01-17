الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" تناقش مشكلات عدم وصول الأسمدة للمزارعين

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

قال النائب مجدي ملك رئيس اللجنة المصغرة المشكلة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لمتابعة مشكلات توزيع الأسمدة، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة بمجلس النواب.                                                   

وأضاف "ملك" في تصريح خاص، أن اللجنة ستعقد اليوم بحضور ممثلي بعض الوزرات والهيئات ومنها ممثلي لوزارة  الزراعة وكذلك ممثلي لوزارة  الصناعة وممثلين للبنك الزراعي وممثلي لوزارة البترول وممثلي لشركات الأسمدة، ولذلك لمناقشة ومتابعة مشكلات عدم وصول الأسمدة الزراعية إلى المزارعين بكافة محافظات مصر. 

txt

“الزراعة”: انفراجة فى أزمة الأسمدة الشتوية بالصعيد

txt

برلمانى يطالب بإنهاء أزمات كارت الفلاح لحل إشكاليات أسعار الأسمدة

وأضاف النائب، أن حضور كافة الجهات المعنية بالمشكلة من أجل أن تخرج اللجنة بحلول عملية يتم تطبيقها على أرض الواقع وذلك بعد التعرف على جذور المشكلة بداية من المواد الخام والصناعة والانتاج ثم التوزيع وكيفة التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك التعرف على المناخ العام وأسباب الأزمة.

وأكد النائب، أننا لن نترك أي أمور تخص المشكلة دون مناقشة وفتح الملف بشفافية كاملة.

توفير الأسمدة للمساحات الزراعية

يذكر أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أوصت بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل إستراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح، مؤكدة أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، والتي تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج، وطالبت  بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.

لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب مجلس النواب الأسمدة لوزارة الزراعة وزارة الصناعة للبنك الزراعي وزارة البترول

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها