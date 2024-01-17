الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء أعمال اجتماع "الخطة والموازنة" بالنواب لمناقشة الحساب الختامي لعدد من الهيئات الاقتصاية

المهندس ياسر عمر
المهندس ياسر عمر

بدأت قليل قليل، أعمال وفعاليات اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، وبحضور ممثلي الهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال عمر، إن اللجنة تعقد 3 اجتماعات اليوم؛ لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022  - 2023، لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولموازنة الجهاز الإداري للإسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية.

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لجان النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة الثلاثاء

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وكيل لجنة الخطة والموازنة: الشعب المصرى لديه وعى ويرى مشاركته بالانتخابات الرئاسية استحقاقًا دستوريًا

موازنة الجهاز الإداري لديوان عام وزارة الإسكان

كذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الإداري لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تناقش اللجنة الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.

ومن جهة أخرى، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن اللجنة عقدت 7 اجتماعات خلال الثلاثة أيام الماضية لمناقشة الحساب الختامي لبعض الجهات، حيث ناقشت اللجنة يوم الأحد الماضي، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية: صندوق تطوير التعليم– الهيئة العامة للأبنية التعليمية - مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.

كما ناقشت اللجنة اول أمس الاثنين، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها - جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

كما ناقشت اللجنة أمس الثلاثاء؛ لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والآثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.

بمجلس النواب لوزارة الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الحساب الختامي للسنة المالية 2022 2023 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

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