الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل لجنة الخطة والموازنة: الشعب المصرى لديه وعى ويرى مشاركته بالانتخابات الرئاسية استحقاقًا دستوريًا

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب في استمرار الحشود الكبيرة من جانب  الناخبين، في اليوم الثاني على التوالي من بدء العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية 2024، للإدلاء بأصواتهم قبل فتح اللجان أبوابها- هو أن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري له.

وقال مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "ما نشاهده اليوم هو مشهد ديمقراطي تاريخي، ومفرح، حيث يصر الجميع على المشاركة بالانتخابات الرئاسية منذ الصباح الباكر، لدينا 4 مرشحين من مختلف الأحزاب السياسية يمثلون اليمين واليسار والوطن".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الشعب المصري لديه وعي كبير، ويرى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري له، بالإضافة أنه حق وواجب وطني على جميع المواطنين لاختيار المرشح الرئاسي الخاص بهم، معقبًا: "الشعب المصري حريص اليوم على إرسال رسالة للعالم كله بحرصه على دولته".

ولفت إلى أنه يعتقد أن نسب التصويت ستكون عالية جدًا، نظرًا لأن المشاركة كبيرة جدًا وأكثر من المتوقع، ولا بد أن يُعبر الشعب المصري أن هناك استقرارًا سياسيًا وأمنيًا والأوضاع مستقرة، مؤكدًا أن جميع الفئات والطوائف حريصة على المشاركة بالعملية الانتخابية. 

وكان قاد النائب مصطفى سالم مسيرة انتخابية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، يتبعه عدد كبير من الناخبين رافعين علم مصر وشعار حزب مستقبل وطن.
 

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