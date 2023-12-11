لليوم الثاني على التوالي.. طوابير أمام لجان سوهاج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان محافظة سوهاج، اصطفاف عدد كبير من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية 2024، قبل فتح اللجان والتي من المقرر أن تفتح بعد دقائق في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

ووفرت لجان سوهاج العديد من الكراسي المتحركة وسيارات إسعاف لمساعدة كبار السن، لاستمرار العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات اللازمة لبدء عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة بجانب توفير كافة الإجراءات الصحية واللوجستية التى تساعد كبار السن وذلك علي كافة المستويات.