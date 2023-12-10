بالأعلام.. سيدات مصر يشاركن فى الانتخابات الرئاسية بروض الفرج (فيديو)

اصطف عدد كبير من السيدات على إحدى اللجان التابعة لروض الفرض، للمشاركة في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقفت السيدات وهن يحملن الأعلام، وسط فرحة من البهجة والحب، خلال الانتظار للدخول للقيام بعملية توصيت الانتخابات الرئاسية 2024.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.