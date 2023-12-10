الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأعلام.. سيدات مصر يشاركن فى الانتخابات الرئاسية بروض الفرج (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

اصطف عدد كبير من السيدات على إحدى اللجان التابعة لروض الفرض، للمشاركة في عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، لاختيار رئيس الجمهورية القادم.

وقفت السيدات وهن يحملن الأعلام، وسط فرحة من البهجة والحب، خلال الانتظار للدخول للقيام بعملية توصيت الانتخابات الرئاسية 2024.

مصر تنتخب

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

 

 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

مواد متعلقة

وكيل مجلس الشيوخ يشارك في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

زحام شديد للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بالمنيا

البابا تواضروس: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تعبير عن المواطنة

بالأعلام والهتافات.. الأطفال يشاركون فى العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية 2024

البابا تواضروس الثانى: التصويت فى الانتخابات حق دستورى وقانونى لكل مواطن

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تتابع عملية التصويت

على جمعة: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أول طريق الديمقراطية

على جمعة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ليلى عزالعرب مرتدية علم مصر خلال الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالزمالك (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي