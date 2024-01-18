الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني لوقف إلزام أصحاب مراكب الصيد الصغيرة بتركيب جهاز ملاحي

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة النقل بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي والتى يقل طولها عن ١٢ مترا، وهو ما لم ينص عليه القانون.

وأوضح عصام، في طلبه، أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية حيث يتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس حوالي ٤٠ ألف جنيه، فضلا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.
 

ليس منصوص عليه قانونا


وأشار محمود عصام، إلى أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأكد عضو مجلس النواب أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترا على تركيب الجهاز الملاحي.
 

مطالبة باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب الجهاز


ولفت محمود عصام إلى أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة أجهزة إرسال واستقبال وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.
 وطالب عضو مجلس النواب باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

النائب محمود عصام موسي مجلس النواب طلب إحاطة وزارة النقل أصحاب مراكب الصيد الصيد جهاز ملاحي

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