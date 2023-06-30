9 سنوات إنجازات.. مساعدة شهرية طارئة لـ665 صيادا في شمال سيناء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي توفير إعانات ومساعدات لإجمالي ٤٢ ألف من صغار الصيادين من خلال تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد بإجمالي تكلفة 52 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة فى تقرير صادر عنها لعرض ما تحقق فى 9 سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم صرف تعويضات لـ2450 صياد و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف الصيد بقيمة 5,9 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" بتكلفة 2,2 مليون جنيه " تتحمل الوزارة نسبة 50% من تكلفة إحلال المركب في حين يتحمل الصياد50٪ الأخرى، تم تقديم مساعدة شهرية طارئة لعدد 665 من صيادي شمال سيناء منذ عام 2018 لمدة ٤ سنوات بتكلفة 32 مليون جنيه لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد من خلال سداد الاشتراكات الـتأمينية خلال فترات التوقف عن الصيد.



مبادرة تتلف في حرير

وأوضحت أنه تم توزيع عدد ٥٠٠ نول وخامات التشغيل لعدد ٥٠٠ أسرة بإجمالي عدد ٢٠٠٠ مستفيد، وتقديم دعم فني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي( بالمرحلة الأولى ).



مبادرة أصلها مصري

وأوضحت أنه من المستهدف تدريب عدد٢٠٠٠ عامل في مجال تصفيف الشعر والتجميل في ١٦ محافظة ( بالمرحلة الأولى).



مبادرة طريقك أمان لعمال التوصيل

وتابعت أنه تم توزيع مستلزمات حماية شخصية لعدد 21 ألف عامل في شركتي مرسول وطلبات مصر كمرحلة أولي، وشركة اند دريف بتكلفة 7.5 مليون جنيه.

• تم توزيع عدد 8000 خوذة لحماية الرأس علي العاملين بالقطاع بالخاص المرحلة الأولي من المبادرة.



مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي٣٠ ألف مستفيد في عدد ١٦ محافظة الاكثر عدداٌ في العمالة غير المنتظمة بقطاعات التشييد والبناء، الصيد، الزراعة، إدارة المخلفات، الحرف اليدوية والمهنية، وغيرهم، ويتم التنفيذ مع الجمعيات الاهلية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بميزانية تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه.



مشروع التدريب المهني "برنامج طفرة"

وأكدت أنه تم تدريب عدد 3141 عامل وعاملة في ٨ محافظات ( أسوان- سوهاج – أسيوط- المنيا- الفيوم- المنوفية- كفر الشيخ- البحيرة) في مجالات ( معاون تمريض- مديرة منزل- مصنع غذائي- والتفصيل والخياطة ) كمرحلة أولي .