"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضِ بيت الوطن

طالب النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة طرح أراض جديدة للمصريين بالخارج، المتقدمين بطلبات للحصول على أراضي في المرحلة التاسعة ضمن مبادرة بيت الوطن، وذلك للمساهمة في توفير العملة الصعبة.

وأكد عبدالحميد، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن العديد من أبناء مصر المقيمين بالخارج، قاموا بسداد حوالات بالدولار ويبلغ عددهم ما يقرب من ٤ آلاف مواطن، لم يعرفوا مصيرهم من استلام الأراضي منذ قيامهم بالتحويلات، وهو ما يتطلب من وزارتي الإسكان والهجرة سرعة الإعلان عن مرحلة تكميلية لاستيعاب المتقدمين في المرحلة التاسعة.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع "بيت الوطن"

وأشار إلى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مشروع "بيت الوطن" فى الطرح الجديد، حيث يعد من أهم المشروعات التى طرحتها الدولة فى الأعوام الأخيرة لربط المصريين بالخارج ببلدهم الأم ولجذب استثماراتهم.

وأكد عبدالحميد أن أراضي بيت الوطن مخصصة لأبناء مصر بالخارج مقابل الحجز بسداد العملة بالدولار، وهو ما يساعد في تحقيق حصيلة دولارية تساعد علي تحقيق انتعاشة في الاقتصاد، مؤكدا أن المصريون بالخارج يمكنهم سد الفجوة الدولارية.

وشدد على ضرورة طرح مرحلة تكميلية لاستيعاب المنتظرين من محولي المرحلة التاسعة - بنفس الترتيب وتخصيص قطعه لكل حاجز لم يحجز بالمرحلة الاساسية وذلك من أجل استمرار تدفق الحصيلة الدولارية من خلال المصريين بالخارج.