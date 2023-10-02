الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اقتصادية النواب: الحكومة حققت نجاحات كبيرة في ملف التموين ومشروع جمعيتي

النائب محمد علي عبدالحميد
النائب محمد علي عبدالحميد

قال النائب محمدعلي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤتمر حكاية وطن قدم للشعب المصري الحقيقة الكاملة لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مختلف قطاعات الدولة وفي مقدمتها مشروعات الطرق والمواصلات والإسكان والكهرباء والسياحة بالإضافة  إلى قطاع الزراعة وتوافر السلع التموينية والري.

وأشاد وكيل اللجنة الاقتصادية، بما تم عرضه من جهود الحكومة ممثلة في وزارة التموين في تطوير المجمعات الاستهلاكية البقالات التموينية حيث عملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في مختلف محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

 وزارة التموين حققت نجاحات كبيرة

وأكد عبد الحميد، أن وزارة التموين حققت نجاحات كبيرة بفضل التوجيهات المستمرة من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في مشروع جمعيتي والذي أطلقته الدولة عام 2017، بهدف زيادة شبكة التوزيع و المنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.

مشروع جمعيتي وفر آلاف من فرص العمل

وأشاد عضو اللجنة الاقتصادية بجهود مساعد وزير التموين احمد كمال مدير مشروع جمعيتي والذى استطاع زيادة عدد المنافذ إلى أكثر من 8 آلاف منفذ بتكلفة  1.2 مليار جنيه وهو الأمر الذي ساهم في توفير  العديد من فرص العمل لآلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن مدير مشروع جمعيتي واحد من الكفاءات الشابة  الكبيرة التي يعتمد عليها وزير التموين في العديد من الملفات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الملفات التى القى المؤتمر الضوء عليها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وتعكس رؤية الدولة فى التعامل مع الملفات بجدية، خلال الفترة المقبلة سيكون هناك العديد من النتائج الملموسة للجهود المبذولة على مدار السنوات الأخيرة بشكل جاد على أرض الواقع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن قطاعات الدولة وزارة التموين مشروع جمعيتي

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