الأحد.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعًا الأحد المقبل، وذلك لاستكمال الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وتأثيرها كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، بحضور ممثلي الحكومة.

ويأتي ذلك الاجتماع بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي

ويعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة الأحد القادم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة من النائب جيفارا محمد الجافي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى جمهورية مصر العربية وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.

وأوضح النائب جيفارا الجافي في طلبه، أن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إذ تسهم السياحة بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلًا عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.

الترويج من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج السياحي، والذي يُعتبر جسرًا حيويًا يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عم الوجهة، كما يسهم في جذب المزيد من السياح.

وأضاف: تبرز أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي.

واستكمل: الترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه ايضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات، وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، لذا أصبح التركيز على تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.