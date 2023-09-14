"آثار الإسكندرية": افتتاح المعرض الصينى بقلعة قايتباى يهدف لتنشيط السياحة الصينية

كشف محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، عن تفاصيل افتتاح معرض الصور الصيني المصري بقلعة قايتباي بالإسكندرية، مشددًا على أن دخوله مجاني، مع الالتزام بدفع رسوم قلعة قايتباي.

وقال "متولي"، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، اليوم الخميس، إن الهدف من افتتاح المعرض الصيني داخل قلعة قايتباي هو استهداف تنشيط السياحة الصينية في المناطق الأثرية بالمحافظة الساحلية عبر عرض التراث الثقافي الصيني، موضحًا مشاركة المجلس الأعلى للآثار والقنصلية الصينية في تنظيم المعرض.

وعن سر اختيار القلعة، أوضح مدير عام آثار الإسكندرية أن اختيار القلعة جاء لأنها تعد أيقونة الإسكندرية، موضحًا أنهم لاحظوا تزايدًا مستمرًا من الوفود الصينية على الإسكندرية، ومن هنا، جاءت فكرة المعرض لتشجيع استمرار الجذب السياحي للوفود الصينية.

وواصل: "تم تنظيم المعرض على مدار يومين، برعاية الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار، وجرى افتتاحه بالأمس، وشاركت الصين بـ22 صورة تمثل التراث الصيني، ونحن في مصر شاركنا بـ15 صورة جرى اختيارها بعناية فائقة ومعظمها لمناطق تم ترميمها".