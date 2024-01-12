الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز تنمية الثروة السمكية: دورات تدريبية لتحسين جودة الأسماك وتطوير عمليات التصنيع

د صلاح مصيلحي
د صلاح مصيلحي

أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، على تحسين جودة الأسماك من خلال الاهتمام بالتوعية من خلال دورات تدريبية للصيادين وتفعيل دور الوعي والارشاد التعاوني للجمعيات.

 وأشار رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، إلى إنشاء مركز إرشادي تدريبي لأبناء الصيادين لتدريبهم على حرف الصيد الحديثة والتصنيع السمكي  وتطوير نظم الصيد وحفظ وتداول الأسماك، وتدريبهم على استخدام وسائل الصيد الحديثة. وتطوير طرق نقل الأسماك من المصيد إلى المستهلك بما يتلاءم مع سلامة الغذاء.

 

المطالبة بتطوير وإنشاء موانئ جديدة وإقامة مناطق لوجستية وخدمية بها أرصفة إنزال

وطالب "مصيلحي" في تصريحات لـ "الدستور"،  بتطوير وإنشاء موانئ جديدة واقامة مناطق لوجستية وخدمية بها أرصفة إنزال مناسبة، ووحدة تزويد بالوقود " بنزينة"، ومصنع ثلج ومظلة إنزال وتداول للتسويق وسيارات مبردات للنقل وهي: السد العالى وجرف حسين وأبو سمبل.

 

التصنيع السمكي والقيمة المضافة

وقال إنه يعتبر الإنتاج السمكي من أجود الموارد التى يمكن استثمارها فى عمليات التصنيع السمكي لما تتميز به أسماك بحيرة ناصر من جودة وقيمة غذائية عالية ولبعدها عن مصادر التلوث، ومن أبرز الصناعات التى يمكن أن تقوم على أسماك البحيرة هى: إعادة تشغيل مصنع لإنتاج الفيليه، وتطوير صناعات التمليح والتدخين، وصناعات مسحوق الأسماك من مخلفات مصانع الفيليه.

 

صالة تجهيز للتصدير

واكد رئيس جهاز تنمية وتطوير البحيرات والثروة السمكية، عمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الصيادين والمخزون السمكي لمصايد البحيرة لتوفير البيانات التى بدونها يصعب تقييم الأداء ووضع خطط وبرامج تنمية مستقبلية.و دراسة حرف الصيد المستخدمة وعدد مراكب الصيد لكل حرفة وفترات الصيد "جهد الصيد"، وذلك بناء على دراسات عملية بيولوجية واقتصادية لضمان المحافظة على المخزون السمكي والتنمية المستدامة لمصايد البحيرة. 

 

تقديم القروض والمساعدات خلال فترات وقف الصيد للمساعدة على الإعاشة

وشدد على أهمية تحسين الأحوال الاقتصادية للصيادين وذلك عن طريق تقديم القروض والمساعدات خلال فترات وقف الصيد للمساعدة على الإعاشة وشراء وصيانة أدوات ومعدات الصيد، تحسين الأحوال الصحية لمجتمع الصيادين، وذلك عن طريق تقديم الرعاية الصحية عن طريق إنشاء مستشفى ميداني للمرور على الصيادين داخل البحيرة.

 وكذلك إنشاء وحدات علاجية بموانئ الصيد، وتوفير الرعاية الاجتماعية للصيادين وذلك بإنشاء المجمعات الاستهلاكية والمخابز ومحطات الوقود بموانى الصيد حتى يتمكن الصيادون من الحصول على احتياجاتهم فى سهولة ويسر بعيدًا عن احتكار التجار من أصحاب لنشات النقل " الماعون".
 

جهاز تنمية الثروة السمكية تحسين جودة الأسماك وتطوير عمليات تصنيع

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