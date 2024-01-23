الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، على أن تصل درجة الحرارة اليوم تصل لـ19 درجة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس، موضحة أننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وأوضحت أن الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية قد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد، مؤكدة أننا سنتأثر بتساقط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة.

وأضافت: "سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والمتوسط"، منوهة إلى استمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12
الإسكندرية 18- 13
الإسماعيلية 18- 13
الغردقة 24- 14

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس تفاصيل الطقس

مواد متعلقة

"الأرصاد": أمطار متوسطة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وزير المالية يُوجِّه بتيسيرات جمركية لضمان تدفق المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس