الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا بدأنا نشعر بانخفاض في درجات الحرارة، بداية من الأمس، على أن تصل درجة الحرارة اليوم تصل لـ19 درجة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، التي ستعمل على حجب أشعة الشمس، موضحة أننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مما سيساهم في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وأوضحت أن الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية قد تصل إلى حد الصقيع، في وسط سيناء والوادي الجديد، مؤكدة أننا سنتأثر بتساقط أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة.

وأضافت: "سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر والمتوسط"، منوهة إلى استمرار الأجواء الشتوية وفرص تساقط الأمطار حتى بداية الأسبوع المقبل، مناشدة المواطنين بمتابعة الأحوال الجوية يوميًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 19- 12

الإسكندرية 18- 13

الإسماعيلية 18- 13

الغردقة 24- 14