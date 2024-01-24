الأرصاد تحذر: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

وحذرت من أن الأجواء ستكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 50% تقريبا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 10

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11

وكانت الهيئة العامة لـ الأرصاد حذرت من سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين الاحتماء بمداخل العمارات السكنية أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة منعًا لوقوع حوادث الصعق، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة.