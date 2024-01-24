تصل لحد الصقيع.. "الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ما أدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولي"، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، موضحة أن الأجواء خلال فترة النهار مائلة للبرودة على أغلب المحافظات الشمالية، وأدفأ على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يكون هناك مزيد من الانخفاض خلال فترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والصغري تتراوح ما بين الـ10 والـ12 درجة مئوية على المحافظات الشمالية، و6 أو 7 درجات فى بعض الأماكن من محافظات الصعيد، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة، تصل لحد الصقيع فى بعض المزروعات فى وسط سيناء أو الوادي الجديد.

وأشارت إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار التي تستمر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ومن المتوقع استمرارها طوال اليوم.