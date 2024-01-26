الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد": استمرار تراجع درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الأسبوع المقبل

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يظل تأثرنا بالمنخفض الجوي المتواجد في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لتساقط الأمطار على بعض المناطق، وتختلف كمية الأمطار وأماكن سقوطها من يوم للثاني وخاصة على المحافظات الشمالية والوجه البحري.

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استمرار تراجع درجات الحرارة

وأشارت إلى استمرار موجة الأجواء الشتوية على أغلب المحافظات خلال الأسبوع المقبل، مع مزيد من التراجع في درجات الحرارة، موضحة أنه يجب الحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، منعًا للإصابة بنزلات البرد، ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية.

التوقعات حول سقوط الأمطار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ"الدستور" أنه متوقع أن تسقط اليوم أمطار متوسطة على سواحل الوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على المناطق الداخلية، وخفيفة على القاهرة الكبرى، ومتوقع اليوم نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة وتراجع قيم درجات الحرارة، حيث نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

وأكدت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون طقس مائل للبرودة على المحافظات الشمالية، مائل للدفء في محافظات الجنوب، وسيسود طقس شديد البرودة على جميع المحافظات خلال ساعات الليل، ومن المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة الأيام المقبلة، واستمرار فرص الأمطار المتفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، مع توقعات باضطراب حركة الملاحة أيام الثلاثاء والأربعاء القادمين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.

هيئة الارصاد تراجع درجات الحرارة سقوط الأمطار المحافظات الشمالية القاهرة الكبرى

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