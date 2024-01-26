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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 26-1-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الارصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة، يسود الطقس البارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، بينما يكون مائل للدفء نهارًا على الصعيد وجنوب سيناء.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 26-1-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر.

 

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود حالة الطقس المضطربة اليوم الجمعة ليسود الطقس المائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

 

وتتشكل الأمطار اليوم والتي تكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس ووسط سيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

و أوضحت أن هناك نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

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حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس البارد نهارًا في الاسكندرية شديد البرودة ليلًا، وتتشكل مع حالة الطقس المضطربة  أمطارا متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية من بينهما الاسكندرية،  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة: العظمى 19 درجة والصغرى 13.

الإسكندرية: العظمى 18 والصغرى 12.

بورسعيد: العظمى 17 والصغرى 13 

جنوب سيناء: العظمى 15، والصغرى 9.

مطروح: العظمى 17 درجة والصغرى 11.

سوهاج: العظمى 19 درجة والصغرى 08.

قنا: العظمى 20 درجة والصغرى 08.

أسوان:  العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

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