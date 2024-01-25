حالة الطقس اليوم وغدًا الجمعة في مصر بالقاهرة والإسكندرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا الجمعة الموافق 26 يناير 2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأضافت الأرصاد أنه يسود حالة الطقس الجمعة 26 يناير، أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

حذرت الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وتكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية، تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وأوضحت الأرصاد أنه يسود حالة الطقس السبت، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبًأ، على مناطق من جنوب الوجه البحري وسيناء، على فترات متقطعة.

قالت إنه يسود حالة الطقس الأحد 28 يناير، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

أضافت أن حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء تشهدان أمطارًا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.