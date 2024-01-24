تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

تصدر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالجنيه المصري والدولار تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024

وشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاع في الأسعار، متأثرًا بمستويات الشراء المرتفعة والإقبال الكثيف على شرائه باعتباره وعاء إدخاري آمن يحافظ على قيمة العملة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين وخاصة الشباب المقبل على الزواج لمعرفة سعر الذهب اليوم للبيع والشراء، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تحديث لحظي سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالجنيه المصري والدولار، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3279 بيع

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3825 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4371 جنيهًا

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

في الوقت ذاته، شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ليربح المعدن الأصفر عالميا نحو 4 دولارات، لتسجل نحو 2027 دولارا.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC (السعر الآن: 33215 جنيه).

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 147535 (السعر الآن: 147535 جنيه).

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 16525 (السعر الآن: 16525 جنيه).