الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تصدر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالجنيه المصري والدولار تريند البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024

وشهد  سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ارتفاع في الأسعار، متأثرًا بمستويات الشراء المرتفعة والإقبال الكثيف على شرائه باعتباره وعاء إدخاري آمن يحافظ على قيمة العملة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين وخاصة الشباب المقبل على الزواج لمعرفة سعر الذهب اليوم للبيع والشراء، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تحديث لحظي سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالجنيه المصري والدولار، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي:

txt

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3279 بيع

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3825 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24
وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4371 جنيهًا

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

في الوقت ذاته، شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ليربح المعدن الأصفر عالميا نحو 4 دولارات،  لتسجل نحو 2027 دولارا.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC (السعر الآن: 33215 جنيه).

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 147535 (السعر الآن: 147535 جنيه).

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 16525 (السعر الآن: 16525 جنيه).

سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب btc اليوم سعر الذهب اليوم بالدولار

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية في العراق وتشغيل قطارات إضافية بمناسبة الإجازة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا بالمحافظات

أخبار فاتتك| منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردى.. ومواجهات مع الاحتلال فى البيرة

احتفالا بعيد ميلادهم.. توقعات أصحاب برج الدلو في عام 2024

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

بعد تصدره التريند.. أمير عيد يكشف أسرار عن حياته الخاصة

تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

فوائد صحية لمشروب اليانسون

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار