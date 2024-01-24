سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الموضوعات المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المصريون على متابعة أسعار المعدن الأصفر خاصة بعد الهزات العنيفة التي يتعرض لها على المستوى المحلي، متأثرًا بمستويات الشراء المرتفعة والإقبال الكثيف على شرائه باعتباره وعاء إدخاري آمن يحافظ على قيمة العملة؛ لاسيما مع الهزات العنيفة التي تعيشها البورصات العالمية والمحلية بسبب ما تشهده المنطقة من حرب وكذلك هجمات أمريكا والتحالف الدولي على البحر الأحمر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مصر للبيع والشراء

نعرض للقراء سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 في مصر للبيع والشراء حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يبلغ 4183 جنيهًا، وقد ارتفع سعر الذهب في محال الذهب بدعم من تحرك سعر الأوقية عالميًا، وهو أعلى سعر للجرام في مصر.

يجدر بالذكر أن عيار 24 هو الأقل انتشارًا في مصر لكنه يتميز بجودته العالية.

أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 3660 جنيهًا صباح اليوم، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًا.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التداولات 3137 جنيها، وشهد انخفاضًا في الطلب عليه في الأسواق.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم أعلى مستوى في تاريخه، حيث وصل إلى 29280 جنيها، وزن الجنيه يصل إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيدي.

سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 24-1-2024

ارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 إلى 128663 جنيهًا، ويزن الأوقية حوالي 31 جرامًا من الذهب عيار 24، وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024

في الوقت ذاته، شهدت البورصة العالمية للمعادن تحرك ليربح المعدن الأصفر عالميا نحو 4 دولارات، لتسجل نحو 2027 دولارا.

سعر الذهب بالمصنعية اليوم

تختلف قيمة جرام الذهب حسب عياره، حيث تتراوح قيمة جرام الذهب عيار 18 من 80 إلى 120 جنيهًا، وتتراوح قيمة جرام الذهب عيار 21 من 50 إلى 70 جنيهًا. أما قيمة الجنيه الذهب فتتراوح من 250 إلى 300 جنيه.

أسباب ارتفاع الذهب في مصر 2024

وأوضح مصدر مسؤول في شعبة الذهب، أن أسواق الذهب شهدت ارتفاعات متتالية منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث سجلت ارتفاعات قياسية في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الأسعار في البورصات العالمية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتوسع دائرة الصراع ضد الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى استمرار أزمة السيولة الدولارية وتزايدت ضغوط الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوطًا من موجات تضخمية جديدة.

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