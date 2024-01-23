الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف يؤثر سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي والعالمي؟

الاقتصاد المحلي
الاقتصاد المحلي

سعر الفائدة أحد أهم المصطلحات الاقتصادية، والذي يستخدمه الاقتصاديون في التحليل الاقتصادي، وكثيرا ما يسأل عن مفهومه وماذا يعني رفع سعر الفائدة وكيف يؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي؟.

وتقدم “الدستور” شرح مبسط في حلقات يومية، سلسلة من التعريفات التي تساهم في تبسيط المفاهيم الاقتصادية.

ماذا يعني سعر الفائدة؟

يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.

يختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.

كيف يتحدد سعر الفائدة؟ 

 سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورًا في كمية النقود المعروضة، كما أن للـدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورًا في تحديد الطلب على النقود.

تعريف أكثر تبسياطا للفائدة؟
وتعرف أسعار الفائدة أنها العائد على استثمار الأموال لمدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طويلة فترة احتساب العائد والذي غالبًا ما يكون سنويًا.

ويمكن تعريفها أنها النسبة المئوية المفروضة على القروض خلال عام واحد.


ماذا يعني رفع سعر الفائدة ؟

وترتبط الفائدة عادة بالاستثمار، فإذا زادت الفائدة زادت تكلفة الاستثمار، وإذا قلت الفائدة قلت تكلفة الاستثمار، لذلك حينما ترتفع الفائدة في دولة ما يقل الاستثمار فيها.

الفائدة البسيطة

الفائدة البسيطة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض، فعند أخذ قرض بقيمة 100 جنيه بفائدة 5٪؜ مستحق السداد على 10 أشهر بواقع عشرة جنيهات شهريًا.

يصبح المبلغ المستحق في الشهر الأول10.5 جنيه، والشهر الثاني أيضًا 10.5 جنيه،وهكذا  الى نهاية سداد القرض

الفائدة المركبة

الفائدة المركبة هي نسبة الفائدة المحتسبة على أصل القرض بالإضافة إلى الفائدة، فعند اقتراض مبلغ 100 جنيها بفائدة 5% يكون المبلغ المستحق في الشهر الأول 100.5 جنيها، وفي الشهر الثاني تحسب الفائدة على 100.5 جنيها وليس 100 جنيها أصل القرض، فيكون المبلغ المستحق هو 10.25 جنيها  وهكذا ولا تحسب على أصل القرض فقط كما في الفائدة البسيطة.

سعر الفائدة المستثمر يتحدد سعر الفائدة النقود التصرف الفائدة البسيطة الفائدة المركبة

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