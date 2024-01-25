أخبار فاتتك|استبعاد إمام عاشور من مباراة مصر والكونغو والاحتلال يواصل قصف خان يونس

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. استبعاد إمام عاشور من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى أمم إفريقيا

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الأهلي، عن مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل.

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عاجل.. 4 أطفال شهداء فى قصف غرب غزة والاحتلال يواصل قصف خان يونس

استشهد أربعة أطفال في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين انتشلوا جثامين 4 أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

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تريلا هشمت 8 سيارات.. قرارات جديدة من النيابة فى حادث محور المريوطية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة عدة قرارات في حادث محور المريوطية، الذي أسفر عن تهشم ٨ سيارات بعدما أطاحت بهم سيارة نقل بمقطورة "تريلا" من أعلى المحور.

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فوز شبه مؤكد.. نيويورك تايمز: ترامب يواصل حسمه للانتخابات الأمريكية 2024

كشفت صحيفة نيويورك تايمز سيناريوهات فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، مشيرة إلى أن السباق يتحول الآن إلى ولاية نيفادا، حيث أعلن دونالد ترامب بالفعل فوزًا شبه مؤكد، وفي الشهر المقبل إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن نيكي هيلي، حيث يتقدم على الحاكمة السابقة بنحو 30 نقطة مئوية.

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الزراعة: طرح اللحوم البلدى بـ240 جنيهًا والأرز بـ22 جنيهًا

أعلن أحمد أبوالحسن، مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الأسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

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