الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|استبعاد إمام عاشور من مباراة مصر والكونغو والاحتلال يواصل قصف خان يونس

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. استبعاد إمام عاشور من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى أمم إفريقيا

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر ونادي الأهلي، عن مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

عاجل.. 4 أطفال شهداء فى قصف غرب غزة والاحتلال يواصل قصف خان يونس

استشهد أربعة أطفال في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين انتشلوا جثامين 4 أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تريلا هشمت 8 سيارات.. قرارات جديدة من النيابة فى حادث محور المريوطية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة عدة قرارات في حادث محور المريوطية، الذي أسفر عن تهشم ٨ سيارات بعدما أطاحت بهم سيارة نقل بمقطورة "تريلا" من أعلى المحور. 

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

فوز شبه مؤكد.. نيويورك تايمز: ترامب يواصل حسمه للانتخابات الأمريكية 2024

كشفت صحيفة نيويورك تايمز سيناريوهات فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، مشيرة إلى أن السباق يتحول الآن إلى ولاية نيفادا، حيث أعلن دونالد ترامب بالفعل فوزًا شبه مؤكد، وفي الشهر المقبل إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن نيكي هيلي، حيث يتقدم على الحاكمة السابقة بنحو 30 نقطة مئوية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الزراعة: طرح اللحوم البلدى بـ240 جنيهًا والأرز بـ22 جنيهًا

أعلن أحمد أبوالحسن، مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الأسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور استبعاد إمام عاشور مباراة مصر غزة قصف غرب غزة الاحتلال حادث محور المريوطية

مواد متعلقة

لحمايتك من الأمراض.. عادات خاطئة تجنبها في فصل الشتاء

بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

الأكثر حظا عاطفيا وعمليا فى 2024 .. ما لا تعرفه عن توقعات برج الدلو

أعراض وأسباب الإصابة بمرض الانزلاق الغضروفي وطرق الوقاية

أرقام ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الترم الأول

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

مع انطلاق معرض الكتاب.. تعرف على طرق اختيار الكتب المناسبة لك

أخبار فاتتك|تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية في العراق وتشغيل قطارات إضافية بمناسبة الإجازة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| صدمة جديدة لمنتخب مصر قبل مباراة دور الـ16

سعر الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024 بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات في جنين واقتحامات في نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة