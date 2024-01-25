تريلا هشمت 8 سيارات.. قرارات جديدة من النيابة فى حادث محور المريوطية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة عدة قرارات في حادث محور المريوطية الذي أسفر عن تهشم ٨ سيارات بعدما أطاحت بهم سيارة نقل بمقطورة "تريلا" من أعلى المحور.

وشكلت النيابة لجنة من فنيي الإدارة العامة للمرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث والكشف على الفرامل لتحديد مدى وجود أي عطل بها، وقررت النيابة استدعاء شهود العيان والناجين والمصابين لسماع أقوالهم في حال سماح حالتهم الصحية.

وطلبت النيابة سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه وأمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ملحقتش أفرمل

وخلال التحقيقات، قال سائق السيارة التريلا التي تسببت في إصابة ٥ أشخاص وتهشم ٨ سيارات بحادث محور المريوطية، إنه كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء "زلط" وأثناء سيره على المحور فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري كثيف.

وأضاف السائق خلال استجوابه عقب التحفظ عليه في المستشفى لإصابته في الحادث أنه لم يتمكن من التوقف ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات أمامه فاصطدم بهم لعدم قدرته على جذب الفرامل وثقل السيارة لحمولتها.

وتبين من التحريات أن السائق من محافطة سوهاج ويعمل سائقًا على السيارة لنقل مواد البناء.

٢٦ ثانية مرعبة

ورصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث محور المريوطية الذي اطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ ٨ سيارات أخرى من أعلى المحور لتسقط مهشمة على الأرض.

وتضمن مقطع الفيديو ومدته ٢٦ ثانية سقوط سيارة نقل محملة بالاغنام "خرفان" بعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة وأسقطتها من أعلى المحور لتتطاير الأغنام في الجو وسقط بعضها نافقًا، وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب إصابته في الحادث.

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث مروع

وقالت مصادر، إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تمامًا ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.