عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حادث المريوطية، الذي وقع مساء أمس على الطريق الدائري بالمريوطية بسبب قيام سيارة نقل ثقيل بدهس 5 سيارات، شهد العديد من الكواليس، حيث تبين أن وراءه السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

دهس السيارات

وتبين أن حركة السيارات كانت بطيئة في اتجاه القادم من الطريق الدائرى من مدينة 6 أكتوبر إلى المريوطية بسبب كثافة مرورية، وفجأة ظهرت سيارة نقل بمقطورة محملة بمواد البناء قامت بدهس السيارات المتوقفة، واستمر سائق التريلا في صدم السيارات المتوقفة، مما أدى إلى انقلاب سيارة ملاكى وميكروباص ونقل محملة بالخراف وخروجها من السور الحديدى الخاص بالطريق الدائرى والسقوط من أعلى إلى الأرض، ونتجت عنه إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.

القبض على السائق

وعقب ذلك تم تفريغ كاميرات المراقبة والقبض على سائق التريلا لتورطه في دهس السيارات والتسبب في تلفيات، وإصابة عدد من المواطنين، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

بلاغ النجدة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الدائري بمنطقة المتحف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق تريلا واصطدامه بـ5 سيارات، مما أدى لسقوط إحداها محملة بالخراف، وتوقف حركة المرور فى الاتجاه من المريوطية وصولًا إلى الرماية، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، ونُقلا إلى المستشفى، وتهشم سور الدائرى، وانتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث.