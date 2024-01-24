الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

تصدر الثنائي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دخول طليقها العوضي للمستشفى بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة.

وتعرض العوضي لوعكة صحية مفاجئة، وذلك أثناء تصويره أحد المشاهد في مسلسل "حق عرب"، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وأفادت بعض المصادر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز زارته في المستشفى.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وأثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، بعد إعلانها طلاقها من الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات، وكان رواد السوشيال ميديا في حالة صدمة وحزن عقب إعلان انفصال الثنائي.

txt

طلاق بعد زواج دام 4 سنوات.. مواقف جمعت ياسمين عبد العزيز والعوضي

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وكان رد فعل عشاق الثنائي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، عقب زيارة “ياسمين” عودة الثنائي مرة أخرى بعد إعلان إنفصالهم، الذي تسبب في حالة حزن بالوسط الفني.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

ومن أبرز التعليقات التي جاءت من رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “ربنا يشفيك الفنان القدير أحمد العوضي، ارجعوا لبعض أنتوا بتحبوا بعض”، “يارب يرجعوا لبعض إن شاء الله”، "ياسمين عبد العزيز، ياريت ترجعي، أحمد محتاجلك"، وغيرها من التعليقات التي تدعوا لعودة العلاقات بينهم مجددًا.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها
بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها
بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها
بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وكشف السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، عن نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.

ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبدالعزيز العوضي طلاق ياسمين عبدالعزيز

مواد متعلقة

الأكثر حظا عاطفيا وعمليا فى 2024 .. ما لا تعرفه عن توقعات برج الدلو

أعراض وأسباب الإصابة بمرض الانزلاق الغضروفي وطرق الوقاية

أرقام ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الترم الأول

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار

مع انطلاق معرض الكتاب.. تعرف على طرق اختيار الكتب المناسبة لك

أخبار فاتتك|تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية في العراق وتشغيل قطارات إضافية بمناسبة الإجازة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا بالمحافظات

أخبار فاتتك| منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردى.. ومواجهات مع الاحتلال فى البيرة

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟