بعد زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. جمهورهما: "يارب ترجعوا لبعض"

تصدر الثنائي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، تريند البحث عبر موقع “جوجل” وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب دخول طليقها العوضي للمستشفى بعد تعرضة لأزمة صحية مفاجئة.

وتعرض العوضي لوعكة صحية مفاجئة، وذلك أثناء تصويره أحد المشاهد في مسلسل "حق عرب"، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وأفادت بعض المصادر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز زارته في المستشفى.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وأثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، بعد إعلانها طلاقها من الفنان أحمد العوضي بعد زواج دام 4 سنوات، وكان رواد السوشيال ميديا في حالة صدمة وحزن عقب إعلان انفصال الثنائي.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وكان رد فعل عشاق الثنائي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، عقب زيارة “ياسمين” عودة الثنائي مرة أخرى بعد إعلان إنفصالهم، الذي تسبب في حالة حزن بالوسط الفني.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

ومن أبرز التعليقات التي جاءت من رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “ربنا يشفيك الفنان القدير أحمد العوضي، ارجعوا لبعض أنتوا بتحبوا بعض”، “يارب يرجعوا لبعض إن شاء الله”، "ياسمين عبد العزيز، ياريت ترجعي، أحمد محتاجلك"، وغيرها من التعليقات التي تدعوا لعودة العلاقات بينهم مجددًا.

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

بعد زيادة ياسمين عبدالعزيز للعوضي.. الجماهير تتوقعون رجعها

وكشف السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، عن نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يحذف المنشور في وقت لاحق.