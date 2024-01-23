حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز لطليقها أحمد العوضي في المستشفى

حالة من القلق أثارها أحمد العوضي عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع البحث “جوجل”، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد المشاهد الفنية في مسلسله الجديد “حق عرب” الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024 بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في الأيام القليلة الماضية.

وتعرض العوضي لوعكة صحية مفاجأة وذلك أثناء تصويره أحد المشاهد في مسلسل “حق عرب"، ونقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، ويتساءل روّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والجمهور عن حقيقة زيارة ياسمين عبد العزيز لطليلقها العوضي في المستشفي.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن ياسمين عبد العزيز لم تزر العوضي في المستشفي بسبب عدم بقائه طويلًا بها، وتحسن حالته الصحية.

وانفصل الثنائي ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي في مطلع شهر يناير الجاري من 2024، وذلك بعد عرض فيلم "الإسكندراني"، البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في السينما المصرية، وذلك بعد زواج استمر لخمس سنوات.

حق عرب

يخوض أحمد العوضي هذا العام، السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "حق عرب"، ليكون ضمن قائمة مسلسلات شهر رمضان 2024، وهو من نوعية الشعبى الأكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي.

صنّاع وأبطال المسلسل

ويشارك فى بطولة مسلسل "حق عرب" بجانب النجم أحمد العوضي، الذي يخوض أولى بطولاته المطلقة فنيًا نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم النجمة دينا فؤاد، والفنان القدير رياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.