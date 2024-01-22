أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بإطلالة جديدة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها أحمد العوضي والذي وقع خلال الأيام الماضية.

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" ظهرت فيها “بلوك جديد” ومختلف من أحدث جلسة تصوير لها وانهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها.

وأعلنت ياسمين عبدالعزيز الأيام الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً:"تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستري من النجمة الشهيرة.