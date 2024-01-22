الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بإطلالة جديدة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها أحمد العوضي والذي وقع خلال الأيام الماضية.

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" ظهرت فيها “بلوك جديد” ومختلف من أحدث جلسة تصوير لها وانهالت التعليقات من جمهورها ومتابعيها. 

وأعلنت  ياسمين عبدالعزيز الأيام الماضية انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلةً:"تم الطلاق الرسمي بينى وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

كان آخر ظهور لياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معًا في حفل توزيع جوائز مهرجان وشوشة، حيث تسلم أحمد العوضي خلال الحفل جائزة أفضل ممثل في رمضان 2023، ليحرص العوضي على إهداء جائزته للفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا: "أهدي الجايزة دي لوحش الكون"، في وسط ضحك هيستري من النجمة الشهيرة.

النجمة ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي العوضي الفنان أحمد العوضي

مواد متعلقة

فادية عبدالغنى توضح حقيقة خلافها مع فيفى عبده

نايل دراما تحتفي بالذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثي ببرنامج "مساء الفن".. الثلاثاء

رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "هي حكاية": "أنا ناويلكم"

الغموض يسيطر على أفيشات أبطال فيلم "الرحلة 404" (صور)

تفاصيل أولى حفلات "100 سنة غنا" لعلي الحجار في عيد الحب بالأوبرا

الأربعاء.. القومى للسينما يعرض فيلم "الشهيد" احتفالاً بأعياد الشرطة

إطلاق مسابقة فن بلدي بجميع المحافظات

رامى صبرى يطرح كليب أغنية "بين الحيطان- وبعدين يا سنينى" (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ما مصير الإصدارات المثيرة للجدل فى معرض الكتاب 2024؟.. رئيس"الهيئة" يكشف

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس