نايل دراما تحتفي بالذكرى العاشرة لرحيل ممدوح الليثي ببرنامج "مساء الفن".. الثلاثاء

بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، تحتفي قناة نايل دراما بالكاتب والمنتج الكبير ممدوح الليثي في حلقة خاصة جدا بحضور الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، والمخرجة إنعام محمد علي، والكاتب الكبير عاطف بشاي، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل شاشة نايل دراما.

وتتناول الحلقة الحديث عن السينارست والمنتج الكبير ممدوح الليثي والذي قدم أروع وأجمل الأفلام والمسلسلات الدرامية في تاريخ الفن. المصري.

وساهم الليثي في إنتاج أروع الأعمال الدرامية والسينمائية على مدار سنوات طويلة، وله الفضل في وجود قطاع الإنتاج، وجاء بأعظم صناع الدراما من كتاب وممثلين ومخرجين للعمل بالقطاع.

كما قدم الليثي عدة أعمال رائعة منها «عمر عبدالعزيز» و«ليالي الحلمية» و«نصف ربيع الآخر» و«المال والبنون»، وفوازير شريهان ونيللي، وظهرت احترافيته في إدارة قطاع الإنتاج، ما أسهم في خروج نحو 7 آلاف ساعة درامية و400 فيلم روائي، 600 فيلم تسجيلي.

وتميز الليثي، بقدرته على الدمج بين الواقع والرمز، ومن أبرز أعماله «ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبي أنا، لا شيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، استقالة عالمة ذرة».

تذاع السهرة الخاصة من برنامج " مساء الفن" في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل شاشة نايل دراما.