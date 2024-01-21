الغموض يسيطر على أفيشات أبطال فيلم "الرحلة 404" (صور)
طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “رحلة 404” الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي وعدد من النجوم أفيشات دعائية للعمل تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية.
تضمنت الأفيشات الدعائية بوسترات منفردة لأبطال فيلم “رحلة 404” سيطر الغموض على أفيشات الفيلم والذي تدور قصته حول النجمة منى زكي والتي تجسد شخصية تدعى “غادة” وتريد السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج ولكنها تتورط في مشكلة طارئة قبل السفر فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم لجمع مبلغ مبالي كبير.
وظهر على أفيشات فيلم “رحلة 404” كل من النجمة منى زكي، والنجمة شيرين رضا، والنجم خالد الصاوي، والنجم محمد ممدوح، والفنان محمد فراج، والفنان محمد علاء.
فيلم "رحلة 404" من المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في مختلف محافظات مصر في يوم 25 يناير الجاري، وفي جميع سينمات الدول العربية في يوم 1 فبراير الجاري.
يشارك في فيلم “رحلة 404” بجانب النجمة مني زكي، كل من محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.