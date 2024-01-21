الأربعاء.. القومى للسينما يعرض فيلم "الشهيد" احتفالاً بأعياد الشرطة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بمركز الثقافة السينمائية يوم الأربعاء المقبل، الموافق ٢٤ يناير، عرضاً سينمائياً لفيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠٢٠ ، بمناسبة الاحتفال بأعياد الشرطة واستمرارًا لأنشطة وزارة الثقافة.

ويعد فيلم "الشهيد" ملحمة وطنية كبري وهو مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل، الذي يتناول حياة مجموعة من شهداء الجيش والشرطة، ويتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش والشرطة، هم رقيب ق.م عماد أمير رشدي، رائد شرطة محمد أنور جمعة، مقدم ق.م شريف محمد عمر.

ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة تديرها الكاتبة أمل عبد المجيد يتحاور خلالها الجمهور مع مخرج الفيلم عاطف شكري والكاتب محمد نبيل، ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسين بكر بتكريمهم وتسليمهم شهادات تقدير.

جدير بالذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يناير في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية الدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما.