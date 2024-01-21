الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل أولى حفلات "100 سنة غنا" لعلي الحجار في عيد الحب بالأوبرا

علي الحجار
علي الحجار

أعلن النجم علي الحجار انطلاق سلسلة حفلات مشروع حفلاته الغنائية الذي يحمل أسم “100 سنة غنا” خلال شهر فبراير المقبل بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يحيي علي الحجار أولى حفلات “100 سنة غنا” بالتزامن مع احتفالات عيد الحب في يوم 14 على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر أولى حفلات سلسلة “100 سنة غنا” لعلي الحجار

وطرحت دار الأوبرا المصرية التذاكر للجمهور عبر موقع تذكرتي مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 1700 جنيه.
  • الفئة الثانية بمبلغ 1300 جنيه.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 1000 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 750 جنيها.

شروط وتعليمات حضور أولى حفلات سلسلة “100 سنة غنا” لعلي الحجار

ووضعت دار الأوبرا عدد من التعليمات والشروط للجمهور لحضور حفل علي الحجار بعيد الحب وجاءت كالتالي: 

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير موقع تذكرتي.
  • تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة.
  • غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.
  • لا يوجد استرجاع او استبدال للتذاكر المباعة.

ونشر علي الحجار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة له وعلق عليها قائلا: “وأخيرا....أول حفلات ١٠٠ سنه غنا.. هيكون في المسرح الكبير بدار الأوبرا يوم عيد الحب ١٤ فبراير. إن شاء الله تستمتعوا ونكون عند حسن ظنكم".

 

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