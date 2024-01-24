الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أعراض وأسباب الإصابة بمرض الانزلاق الغضروفي وطرق الوقاية

الانزلاق الغضروفي
الانزلاق الغضروفي

مرض الانزلاق الغضروفي من أكثر الأمراض الشائعة التي يصاب الكثير من الناس، فهو يصيب العمود الفقري والعظام، وهناك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى الانزلاق الغضروفي التي يجب أن تعرفها للوقايه من المرض.

مرض الانزلاق الغضروفي

ووفقًا لموقع "very well health"، نرصد لكم في هذا التقرير معلومات طبية عن مرض الانزلاق الغضروفي وأبرز الأعراض الأسباب حفاظًا على صحتك وللوقايه منه، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي كما ينبغي:

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أعراض الانزلاق الغضروفي في الظهر

1 - ألم حاد على جانب واحد من الأرداف في الساق وأحيانًا القدم.
2 - آلام الظهر.
3 - وخز أو تنميل في الساقين  أو القدمين.
4 - ضعف العضلات.

اعراض واسباب الإصابه بمرض الانزلاق الغضروفي وطرق الوقايه

أعراض الانزلاق الغضروفي في الرقبة

1 - ألم بالقرب من لوحي الكتف أو بينهما.
2 - ألم ينتقل إلى الكتف والذراع وأحيانا يشمل اليد والأصابع.
3 - ألم يزداد عند ثني أو لف الرقبة.
4 - خدر أو وخز في الذراعين.

اعراض واسباب الإصابه بمرض الانزلاق الغضروفي وطرق الوقايه

أسباب الإصابة بالانزلاق الغضروفي

توجد مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى الانزلاق الغضروفي مثل:

1 - الشيخوخة.
2 - السمنة.
3 - الحركات المتكررة بالطريقة الخاطئة.
4 - الإصابات مثل الألتواء أو الكسور.

طرق علاج الانزلاق الغضروفي

تتمثل طرق العلاج بعدة إجراءات أو بحسب ما تقتضيه الحاجة، وقد تتضمن ما يلي:

1 - الأدوية، مثل مسكنات الألم.
2 - العلاج الطبيعي.
3 - الجراحة.

ومن ضمن النصائح الطبية التي يجب أن يتابعها المريض، هي التخلص من الوزن الزائد،  وتقوية عضلات الظهر عن طريق ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لهذا الأمر، وتجنب رفع الأحمال الثقيلة.

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