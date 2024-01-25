الزراعة: طرح اللحوم البلدى بـ 240 جنيهًا والأرز بـ22 جنيها

أعلن أحمد أبو الحسن مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الأسبوع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأضاف أنه يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها، وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.



وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن، وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.