عاجل.. 4 أطفال شهداء فى قصف غرب غزة والاحتلال يواصل قصف خان يونس

استشهد أربعة أطفال، الليلة، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين انتشلوا جثامين 4 أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي المكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف عدة أحياء ومناطق في خان يونس، بينما استهدف طيران الاحتلال محيط "صناعة الوكالة" غرب خان يونس.

كما جددت مدفعية الاحتلال استهدافها لمحيط مستشفى ناصر في خان يونس.