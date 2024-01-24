يعد فصل الشتاء من أكثر الفصول انتشارًا للأمراض من ضمنها الإصابه بأعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد القاسية.

ويقوم البعض بممارسة عادات خاطئة في فصل الشتاء، وفي هذا التقرير يرصد موقع “الدستور” أبرز العادات الخاطئة التي يجب أن تتجنبها في فصل الشتاء لحمايتك من الأمراض نزلات البرد الصعبة، وإليكم كافة التفاصيل والمعلومات وفقًا لموقع "very well health".

لحمايتك من الأمراض.. عادات خاطئة تجنبها في فصل الشتاء

هناك العديد من العادات الخاطئة التي يقع بها الكثير في فصل الشتاء وهذه العادات تجعلك أكثر عرضة للإصابه بالأمراض إليكم التفاصيل الكاملة:

لحمايتك من الأمراض.. عادات خاطئة تجنبها في فصل الشتاء

1 - عدم غسل اليدين

إحرص دائمًا على غسل اليدين بالماء والصابون وإستخدام الكحول لحمايتك من الأمراض المنتشرة خاصة في فصل الشتاء، حتى لا تصاب بالفيروسات أو نزلات البرد المتعبة.

2 - حقنة البرد والمضاد الحيوي

تجنب إستخدام حقنة البرد والمضاد الحيوي في فصل الشتاء دون إستشارة الطبيب، حتى لا تصاب بمضاعفات صحية.

3 - تجاهل ترطيب البشرة

في فصل الشتاء بيكون الجلد جاف، لذلك إحرص على تناول الماء بالقدر الكافي وإستخدام منتجات طبية لترطيب البشرة، مع العلم أن التشققات الجلدية المصاحبة لهذه المشكلة قد تستغلها البكتيريا والفايروسات للتسلل داخل الجسم.

4 - المكوث في المنزل

الجلوس في المنزل دون ممارسة الرياضة أو تحرك الجسم بشكل يومي، مع العلم أن قلة الحركة تقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية المكونة للمنظومة المناعية، مثل الطحال، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالأمراض المعدية.

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1 - عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

2 - غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون.

3 - الابتعاد عن المصابين قدر الإمكان.

4 - عدم التواجد في الأماكن المزدحمة وتجنب دخان السجائر والهواء الملوث.

5 - الابتعاد عن الحيوانات التي تثير الحساسية مثل القطط، والخيل.