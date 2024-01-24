نقص فيتامين د.. عوامل آلام المفاصل في فصل الشتاء

يمكن أن يكون الشتاء قاسيًا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل العظام والمفاصل، يمكن للموجة الباردة أن تلحق الضرر بصحة عظامنا، ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل بشكل خاص من الألم والتصلب والتورم في المفاصل.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة مثبتة بين آلام المفاصل والشتاء، إلا أن مجموعة من عوامل نمط الحياة والبيئة يمكن أن تلعب دورًا يمكن أن تسبب عدم الراحة في المفاصل.

ومع ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن درجة الحرارة الباردة قد تتسبب في شد العضلات، مما قد يؤدي إلى تقليل حركة ومرونة المفاصل، حيث تظهر الدراسات أيضًا أن آلام المفاصل يمكن أيضًا ربطها بالتغيرات في الضغط الجوي.

كيف يمكن أن يؤثر تناول المزيد من الطعام على المفاصل

يقول الدكتور الدكتورة أوما كومار، رئيس قسم أمراض الروماتيزم إن العامل الأكثر أهمية الذي يجب على المرء أن يأخذه في الاعتبار هو تنظيم النظام الغذائي خلال موسم البرد، حيث قد يميل الشخص إلى تناول المزيد من الطعام وزيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى الضغط على المفاصل.

فيتامين د أقل

وتقول الدكتورة أوما كومار إن الناس يحصلون على كمية أقل من فيتامين د خلال فصل الشتاء، وهو عنصر غذائي مهم لصحة المفاصل، حيث تقل أشعة الشمس في الشتاء مما يزيد من احتمالية نقص فيتامين د في الطقس البارد، ويمكن أن يسبب ذلك أيضًا آلام المفاصل".

نشاط أقل

بينما يأكل الناس أكثر في الشتاء، فإنهم يتحركون أقل، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وآلام المفاصل.

يقول الدكتور كومار: "يقل النشاط خلال فصل الشتاء. فالناس لا يتحركون، ويعيشون في البطانيات والألحفة. وهذا يؤدي مرة أخرى إلى زيادة الوزن".

الطقس القاتم وزيادة الإحساس بالألم

يمكن أن تؤثر حالتك العقلية أيضًا على إدراك الألم، وقد تكون أيام الشتاء القاتمة هي السبب وراء شكوى الناس من زيادة آلام المفاصل عند انخفاض الزئبق.

خلال فصل الشتاء، نظرًا لقلة سطوع الشمس في النهار، فإن ذلك يميل إلى جعل المزاج كئيبًا للغاية وأكثر اكتئابًا وسلبية. وهناك عدد كبير من الدراسات التي تؤيد هذا. وهذا سبب آخر وراء شعورهم بمزيد من الألم".

إصابات فيروسية

"العدوى الفيروسية شائعة أيضًا خلال فصل الشتاء. ويميل الناس إلى البقاء في منازلهم ونادرًا ما يغامرون بالخروج في درجات حرارة متجمدة. ونظرًا للبقاء على مقربة من بعضهم البعض، تنتشر العدوى بشكل أسرع".

تلوث الهواء

يقول الدكتور كومار إن تلوث الهواء في الشتاء أمر شائع ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الأوجاع والآلام. تشير الدلائل إلى أن تلوث الهواء يمكن أن يؤدي إلى زيادة نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

إدارة آلام المفاصل في الشتاء

إن الخروج تحت أشعة الشمس، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات، وممارسة النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، يمكن أن يساعد في دعم صحة المفاصل وإدارة أعراض التهاب المفاصل.

ممارسة الرياضة

"يمكن أن تؤدي درجة الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء إلى انخفاض الضغط الجوي ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى نوع من التيبس في المفاصل. ونظرًا لعدم القدرة على الحركة، يمكن أن تصبح العضلات والهياكل المحيطة بالمفاصل قاسية. ما يحدث هو عندما يفعل الشخص ذلك تقول الدكتورة أوما كومار: "ممارسة الرياضة أو التحرك، تتحسن الدورة الدموية أيضًا ويتم إعادة توزيع السوائل، لذلك تتراكم جميع تلك المواد الكيميائية التي هي منتجات ثانوية لعمليات التمثيل الغذائي المختلفة إذا لم يكن هناك نشاط".

تنظيم النظام الغذائي وتجنب السمنة

"الشيء الأكثر أهمية هو أنه يجب علينا تنظيم نظامنا الغذائي. إذا قمنا بزيادة السعرات الحرارية التي نتناولها، يتعين علينا زيادة نشاطنا البدني أيضًا. عادة، يكون من المهم ممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل في الأسبوع أو 5 أيام في الأسبوع. "يمكن أن تمارس اليوغا والتأمل للحفاظ على الحالة المزاجية مستقرة"، يقترح خبير AIIMS.

اخرج في الشمس

يقول الدكتور كومار: "حاول البقاء في الشمس لبعض الوقت حتى يمكن تصنيع فيتامين د. وإذا كان هناك نقص، يمكن تناول المكملات الغذائية بناءً على نصيحة الطبيب".

الترطيب

يقول الخبير: "حافظ على رطوبة جسمك. إذا أصيب شخص ما بعدوى فيروسية، فيمكن اتخاذ كل هذه التدابير مثل ارتداء الأقنعة حتى لا ينتشر إلى كبار السن".

تجنب الأطعمة المسببة للالتهاب

ويخلص الدكتور إلى أن "هناك أطعمة معينة تصنف ضمن فئة الأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم الحمراء، ويمكن للمرء أن يختار الطعام الذي يناسبه، واتباع نظام غذائي متوازن ومغذي وتجنب الأطعمة المصنعة، وتناول كميات أقل من الملح والسكر الأبيض يمكن أن يساعد في صحة المفاصل.