أمراض الشتاء.. هل تتسبب البرودة فى الإصابة بقصور الغدة الدرقية؟

برودة الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة قد يؤديان إلى اختلال أداء الغدة الدرقية، ويحدث هذا لأن انخفاض درجات الحرارة قد يزيد من عملية التمثيل الغذائي، مما يشير إلى الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من الهرمونات لتنظيم النشاط الأيضي.

وقد يعاني الأشخاص الذين لا يعانون من مشكلة الغدة الدرقية الموجودة مسبقًا من ارتفاع طفيف في مستويات هرمون TSH أو قصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي في الشتاء.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل الإمساك والاكتئاب وبطء الحركات وضباب الدماغ والأوجاع والآلام والتعب والشعور بالبرد الشديد.

وبحسب تقرير نشره موقع "Hindustan times"، يؤثر انخفاض ضوء الشمس والتغيرات في النظام الغذائي خلال الشتاء، على وظائف الغدة الدرقية، وربما تتسبب في تغيرات بالهرمونات.

وأشار التقرير إلى أن الحد من الأطعمة المصنعة واستهلاك الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه الموسمية يمكن أن يفيد وظيفة الغدة الدرقية ويساعدك على الشعور بالتحسن.

ما هو قصور الغدة الدرقية؟

قال الدكتور أنو جايكور استشاري أمراض الغدة الدرقية: "قصور الغدة الدرقية يعني أن الغدة الدرقية لديك لا تنتج ما يكفي من الهرمونات؛ لذلك فإن عمليات الجسم تتباطأ و تشمل الأعراض الشائعة التعب، وزيادة الوزن، والشعور بالبرد، والخمول. يبدو الأمر كما لو أن منظم حرارة الطاقة في جسمك قد تم ضبطه على مستوى منخفض للغاية".

لماذا ترتفع هرمونات الغدة الدرقية في فصل الشتاء؟

خلال فصل الشتاء، يمكن أن ترتفع مستويات هرمون الغدة الدرقية بسبب عوامل مختلفة، حيث تدفع درجات الحرارة الباردة الجسم إلى زيادة النشاط الأيضي للحفاظ على الدفء الداخلي.

وهذا المعدل الأيضي المرتفع يمكن أن يحفز الغدة الدرقية لإنتاج المزيد من الهرمونات، وخاصة هرمون الغدة الدرقية (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، الذي ينظم عملية التمثيل الغذائي.

كما أن تقليل التعرض لأشعة الشمس في الشتاء قد تؤثر أيضًا على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر على وظيفة الغدة الدرقية، ويمكن للتغيرات الموسمية في النظام الغذائي، مع التغييرات المحتملة في تناول العناصر الغذائية، أن تساهم بشكل أكبر في تقلبات الغدة الدرقية.

وتؤدي أمراض الشتاء والضغوطات إلى تعديلات هرمونية مع استجابة الجسم للتحديات البيئية وايضا إن العوامل مجتمعة تؤثر على مستويات هرمون الغدة الدرقية، ويمكن أن تختلف الاستجابات الفردية".

من هم الأكثر عرضة للإصابة بإضرابات الغدة الدرقية؟

يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على أي شخص، ولكن هناك عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة بها، فالنساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، خاصة مع التقدم في السن.

وأيضًا الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من أمراض الغدة الدرقية يواجهون خطرًا أكبر، مما يشير إلى وجود مكون وراثي.

ويمكن لأمراض المناعة الذاتية مثل مرض هاشيموتو أو مرض جريفز أن تزيد من القابلية للإصابة.

ويعد نقص اليود، في الجسم أحد عوامل الخطر.

وقد يساهم أيضًا التعرض للإشعاع وبعض الأدوية وجراحات الرقبة أو الغدة الدرقية، تزيد فترات الحمل وما بعد الولادة من احتمالية الإصابة، وكذلك التوتر والحالات الصحية الأخرى.



الآثار الجانبية لقصور الغدة الدرقية:

من المحتمل أن تجعلك الإصابة بقصور الغدة الدرقية أكثر عرضة لمشاكل صحية أخرى أو آثار جانبية، إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات مثل مشاكل في القلب، وارتفاع نسبة الكوليسترول، وزيادة الوزن.

ويمكن أن يؤثر قصور الغدة الدرقية أيضًا على الخصوبة ويزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم في حالات مثل الاكتئاب والمشاكل المعرفية.

وتعد المراقبة المنتظمة والعلاج المناسب، الذي يتضمن عادة تناول أدوية بديلة لهرمون الغدة الدرقية، أمرًا بالغ الأهمية لإدارة قصور الغدة الدرقية بشكل فعال وتقليل المخاطر.