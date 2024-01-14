تأثير الغدة الدرقية على القلب والضغط

تقع الغدة الدرقية في الجزء السفلي من رقبتك وتفرز الهرمونات التي تؤثر على الجسم بأكمله، خاصة قلبك، حيث يلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا في تنظيم شدة ووتيرة ضربات قلبك، بالإضافة إلى ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، لكن خلل الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تحاكي أمراض القلب أو تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب الموجودة مسبقًا.

في مقابلة مع HT Lifestyle، شارك الدكتور بيبينشاندرا بهامري، استشاري جراحة القلب، قائلًا: يعاني عدد كبير من الأشخاص من قصور الغدة الدرقية، وهو ما يعني أنه عندما تنخفض مستويات الغدة الدرقية تميل جميع أنظمة الجسم إلى التباطؤ، ويمكن للمرء أن يعاني من أعراض مثل التعب، وزيادة الوزن، وعدم تحمل البرد، والإمساك، وجفاف الجلد، وهذا هو الوقت الذي يجب فيه استشارة أحد الخبراء دون أي تأخير للكشف عن الوقت المناسب عن قصور الغدة الدرقية.

العلاقة بين قصور الغدة الدرقية والقلب:

قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية بطرق مختلفة، كما يمكن أن يؤدي عدم كفاية مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى انخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض مرونة الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لتسهيل الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، وقد يسهم انخفاض مستويات الغدة الدرقية أيضًا في ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما قد يؤدي إلى ضيق الشرايين وتصلبها.

كما أن آلام العضلات المرتبطة بقصور الغدة الدرقية والألم العضلي المرتبط بالستاتين يمكن أن تكون من الأعراض الأخرى، وقد لوحظ أن الأفراد الذين يعانون من صعوبات مع الستاتينات هم أكثر عرضة للإصابة بقصور الغدة الدرقية، وثبت أن علاج قصور الغدة الدرقية يخفف من الألم العضلي المرتبط بالستاتين (ألم العضلات) في بعض الحالات.

كيفية التعامل مع مشاكل الغدة الدرقية:

هرمونات الغدة الدرقية لها تأثير مباشر على نظام القلب والأوعية الدموية، لذا فإن إدارة حالة الغدة الدرقية يمكن أن تفيد قلبك بشكل كبير، واقترح الدكتور بيبينشاندرا بهامري: "من الضروري مراقبة مستويات هرمون الغدة الدرقية عن كثب والعمل مع مقدم الرعاية الصحية لتحسينها. القيام بذلك يمكن أن يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يقلل الضغط على القلب. إن التركيز على نمط حياة صحي من خلال الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة التوتر يمكن أن يدعم بشكل كبير صحة القلب بشكل عام أثناء التغلب على تحديات الغدة الدرقية".

واختتم قائلًا: إن البقاء على اطلاع حول المخاطر المحتملة على القلب والأوعية الدموية المرتبطة ببعض اضطرابات الغدة الدرقية أمر ضروري، وتم ربط حالات مثل قصور الغدة الدرقية بزيادة مستويات الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، من خلال فهم هذه المخاطر واتخاذ خطوات استباقية، مثل الفحوصات المنتظمة ومراقبة الكوليسترول، يمكن لأولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية حماية قلوبهم بشكل أفضل، ومن خلال معالجة وظيفة الغدة الدرقية وصحة القلب معًا يمكن للمرء ضمان الصحة العامة رغم التحديات التي تفرضها مشاكل الغدة الدرقية.