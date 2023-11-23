دراسة: أدوية الروماتيزم قد تساعد في علاج أمراض الغدة الدرقية

أظهرت دراسة أن الأدوية المضادة للروماتيزم المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن تساعد في الحد من تطور أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية.

المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية مثل مرض هاشيموتو ومرض جريفز.

وفي حين أن الأدوية المعدلة للمناعة التي تؤثر على الجهاز المناعي تستخدم بشكل شائع لعلاج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أنها نادرًا ما تستخدم لعلاج مشاكل الغدة الدرقية المناعية الذاتية.

بدلا من ذلك، يتم استخدام هرمون الغدة الدرقية للتعويض عن التشوهات في وظيفة الغدة الدرقية الطبيعية التي تحدث مع مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي.

وسعت الدراسة الحالية إلى تحديد ما إذا كانت الأدوية المعدلة للمناعة التي تقلل الالتهاب في مفاصل مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن تقلل أيضًا من فرصة إصابة هؤلاء المرضى بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي. تشير الأبحاث السابقة التي أجريت على الفئران إلى أن الأدوية المعدلة للمرض (DMARDs)، وهي نوع من الأدوية المعدلة للمناعة المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن تقلل من التهاب الغدة الدرقية. ووفقا لفريق البحث، فإن معرفة ما إذا كان هذا التأثير يمتد أيضا إلى البشر محدودة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات من أكثر من 13000 مريض مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي وعلاجاتهم بين عامي 2006 و2018، بالإضافة إلى بيانات من أكثر من 63000 شخص في مجموعة مراقبة متطابقة لم يصابوا بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

اكتشف الباحثون أن فرصة الإصابة بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي كانت أقل بعد بدء المرض عما كانت عليه قبل التشخيص.

المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي والذين تم علاجهم بأدوية تعديل المناعة، أو "DMARDs البيولوجية"، كان لديهم أكبر انخفاض في حدوث أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية. وكان احتمال الإصابة بأمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية لدى هؤلاء المرضى أقل بنسبة 46٪ منه في المجموعة الضابطة دون التهاب المفاصل الروماتويدي.

وقالت كريستين فالدنليند، الباحثة في قسم الطب في سولنا، قسم علم الأوبئة السريرية، معهد كارولينسكا، المتخصص في أمراض الروماتيزم في جامعة كارولينسكا: "تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن أنواعًا معينة من الأدوية المعدلة للمناعة يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على أمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية". المستشفى والمؤلف الأول للدراسة. هي تكمل:

وأضاف: “نتائجنا لا تثبت أن العلاج بالأدوية المعدلة للمناعة هو الذي أدى إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية، ولكنها تقدم الدعم لهذه الفرضية. النتائج، إذا كان من الممكن تكرارها في مزيد من الدراسات، تفتح إمكانية الدراسة بشكل مباشر أكثر في التجارب السريرية ما إذا كان من الممكن أيضًا استخدام الأدوية المعدلة للمناعة المستخدمة حاليًا لالتهاب المفاصل الروماتويدي في العلاج المبكر لأمراض الغدة الدرقية المناعية الذاتية، أي في مجالات جديدة من استخدام هذه الأدوية، والمعروفة باسم إعادة استخدام الأدوية