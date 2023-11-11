تعرف على أسباب وأعراض خمول الغدة الدرقية

يعتبر خمول الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة، التي لا علاقة لها بالعمر، وتتسبب في الإرهاق المزمن، ونقصان الوزن أو زيادته حسب الحالة، وعادة ما تبدأ مشكلات الغدة في الظهور ببطء وقد يمتد ظهورها على مدار سنوات.

أعراض خمول الغدة الدرقية

خمول الغدة الدرقية له أعراض قد يسهل تمييزها وتشخيصها إذا اجتمعت، وتتمثل في الشعور بالتعب، وزيادة الحساسية تجاه البرودة، الإمساك، وجفاف الجلد، زيادة الوزن، انتفاخ الوجه، خشونة الصوت، خشونة الشعر والجلد، ضعف العضلات، أوجاع العضلات وآلامها وتيبُّسها، وغزارة نزف أكثر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها، وترقق الشعر، بطء سرعة ضربات القلب، أو ما يُعرف ببطء القلب، والاكتئاب، ومشكلات الذاكرة.

أسباب خمول الغدة الدرقية

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا وراء خمول الغدة الدرقية هو أحد أمراض المناعة الذاتية المعروف باسم مرض هاشيموتو، حيث تتكون أجسام مضادة تهاجم الأنسجة السليمة، وتمتد هذه العملية أحيانًا إلى الغدة الدرقية وتؤثر في قدرتها على إفراز الهرمونات.

والسبب الثاني، جراحات الغدة الدرقية التي قد تؤثر على نشاطها، والتهاب الغدة الدرقية الناتج عن عدوى أو أحد أمراض المناعة ويحفز الالتهاب الغدة الدرقية على إفراز كل مخزونها من الهرمون الدرقي دفعةً واحدة، ما يسبب زيادة مفاجئة في نشاط الغدة الدرقية، وبعد ذلك تصاب بالخمول.

وقد يكون استخدام الليثيوم لعلاج بعض الأمراض النفسية سببًا وراء الإصابة بخمول الغدة الدرقية، بالاضافة إلى اضطرابات الغدة النخامية التي قد تؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، ووجود مشاكل في الغدة الدرقية، أو الحمل الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مشكلات في الغدة الدرقية وتقص اليود، فقد تحتاج الغدة الدرقية إلى معدن اليود لإنتاج الهرمونات الدرقية.