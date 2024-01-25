الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. استبعاد إمام عاشور من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا

إمام عاشور
إمام عاشور

تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، عن مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مران الأربعاء ليتم نقله إلى المستشفى ويتم إسعافه في أسرع وقت على أن يكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة فقط.

ورغم اطمئنان الجماهير والبعثة المصرية على اللاعب، إلا أنه لن يتمكن من اللحاق بالمباراة بسبب البروتوكول العلاجي الذي سيخضع له اللاعب والذي يتطلب مرور من أربعة إلى خمسة أيام قبل أن يشارك اللاعب في أي مباراة.

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