حالة الطقس اليوم الخميس 25 يناير 2024 ودرجات الحرارة فى المحافظات

حالة الطقس من أكثر الموضوعات أهمية مع التقلبات الجوية التي نشهدها على مدار اليوم خلال شهر طوبة أكثر شهور فصل الشتاء برودة.

وننشر في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الخميس 25 يناير 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ونوهت الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

القاهرة 18 12

العاصمة الإدارية 18 11

بنها 18 12

دمنهور 17 12

المنصورة 17 12

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 17 13

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 19 11

السويس 18 12

العريش 19 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 11

نخل 18 05

كاترين 16 03

الطور 19 13

طابا 20 12

شرم الشيخ 22 14

الإسكندرية 18 12

العلمين الجديدة 17 11

مطروح 18 11

السلوم 17 12

سيوة 17 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 25 16

حلايب 22 17

أبو رماد 23 13

رأس حدربة 21 17

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 20 09

أسوان 20 11

الوادي الجديد 21 08

أبو سمبل 21 11