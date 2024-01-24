"أمطار وتحذيرات".. حالة الطقس اليوم في القاهرة والإسكندرية لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدًا وأيضًا حالة الطقس فى القاهرة والإسكندرية، حيث قالت إن طقس اليوم غير مستقر يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 5:4 درجة مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الخميس، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وأيضا من المتوقع غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة.



ويشهد غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد، والبحر المتوسط: معتدل: مضطرب، وارتفاع الموج ( 3:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:2 متر).

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حالة الطقس في الإسكندرية حتى نهاية أسبوع

فيما تشهد محافظة الإسكندرية منذ الأمس سقوط أمطار متوسطة على جميع انحاء المدينة، وسط تجمع للسحب الكثيفة التي تحجب أشعة الشمس منذ للصباح، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 14 درجة مئوية، وسرعة رياح 20 كم/ ساعة.

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك، آخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتوقعات باستمرارها وكثافتها حتى مساءً يوم الجمعة المقبل.