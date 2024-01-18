شهد الطقس أمس الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، والتي ساعدت على الشعور بحرارة الطقس، ممّا دفع البعض إلى تخفيف الملابس في ظلّ الارتفاع المؤقت التي تشهده بعض مناطق الجمهورية.

وكانت الهيئة العامة الأرصاد الجوية قد أعلنت أمس عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ممَّا يقل من حدّة البرودة في محافظات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية.

أمراض قلبية

وبينما يكون اعتدال الأجواء الشتوية وارتفاع الحرارة أحيانًا، فرصة لعودة ارتداء الملابس الخريفية أو الخفيفة، خاصة وأنَّ معظم الأشخاص يختنقون من الحرارة سريعًا، إلا أن هناك مخاطر خفية مرتبطة بتخفيف الملابس خلال فصل الشتاء، حتى ولو كانت الحرارة مرتفعة قليلًا.

من أبرز هذه المخاطر والتي يُحذر منها المتخصصين دائمًا، هي الإصابة بأدوار الإنفلونزا المُختلفة، فضلًا عن زيادة خطر النوبات القلبية، حيثُ من المهم اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحفاظ على صحتك، وخاصة القلب الذي يعد من أكثر الأعضاء تأثرًا في فصل الشتاء. إذ ترتبط الأشهر الباردة بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو احتشاء عضلة القلب والموت القلبي المفاجئ.

إصابة القلب وانتشار الإنفلونزا

لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض قلبية معينة توخي المزيد من الحذر من مراقبة ضغط الدم، وارتداء الملابس الدافئة، والبقاء في الداخل خلال الصباح الباكر وفي وقت متأخر من الليل، واتباع نظام غذائي متوازن لإدارة التوتر، وقبل كل هذا، لابد أن لا ينخدعون بارتفاع درجات الحرارة أحيانًا، فهم معرضين للإصابة أيضًا بأدوار الإنفلونزا المشهورة.

وتقول التقارير الصحية إنَّه مع تغير الفصول ودرجات الحرارة الباردة، يصبح من الضروري بالنسبة لنا حماية صحتنا من العدوى والظروف التي تأتي مع هذا التحول.

وأحد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا هو القلب، حيث أن فصل الشتاء أشهر يمكن أن تشكل تحديات إضافية لسلامة القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تفرض أمراض القلب والأوعية الدموية عبئا عالميا كبيرا، مما يؤدي إلى عدد كبير من الوفيات.