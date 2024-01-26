الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار غزيرة بالدقهلية.. ورفع درجة الاستعداد لكسح تراكمات المياه

شفط مياه الامطار
شفط مياه الامطار

ضربت حالة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم الجمعة، عددًا من مراكز وقرى محافظة الدقهلية.

وحذَّرت شركة الكهرباء المواطنين من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية خلال سقوط الأمطار وعدم لمسها تحت أي ظرف.

وأكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رفع درجة الاستعداد القصوى في أرجاء المحافظة؛ لمواجهة تقلبات الطقس والتعامل الفوري مع تساقط الأمطار والدفع بسيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار وتجمعاتها من على جانبيّ الطريق وتشغيل غرفة العمليات المركزية والرئيسية داخل مبنى ديوان المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن بنطاق المحافظة لمتابعة الأوضاع ومجريات الأمور أولًا بأول.

وشدد مختار على ضرورة رفع تراكمات الأمطار وتسوية الطرق وفتحها أمام حركة المرور خاصة في القرى والعزب والوحدات المحلية لسهولة السير والحركة بعد سقوط الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة.

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IMG-20240126-WA0037
IMG-20240126-WA0036
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محافظة الدقهلية الطقس السئ توقف حركة المرور ضعف الاقبال على الاسواق التجارية محافظ الدقهلية

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