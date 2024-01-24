الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع وإصابة 6 أشخاص
مصرع وإصابة 6 أشخاص

لقي مواطن مصرعة وأصيب 5 آخرين بمحافظة الدقهلية، آثرتصادم تروسيكل مع توك توك، بقرية ابو داوود مركز تمي الامديد، وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى تمي الامديد المركزي، والمتوفي الى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض الاهالي بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك بقرية أبوداوود مركز تمي الامديد أمام القاعة ووجود عدة مصابين.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الامديد إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من: عمرو حسن متولي احمد، 19 عامًا، بكسر مضاعف بالقدم اليمني،احمد محمد احمد الطنطاوي، 51 عامًا، بكسر بالفخذ الايمن واشتباه ما بعد الارتجاج، دعاء احمد محمد احمد، 20 عامًا، جرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، فهمي يسري فهمي عوض، 15 عامًا، اشتباه كسر بالرقبه وكسر بالجمجمه، ابراهيم عبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم، 40 عامًا، كسر متهتك بالفخذ الايمن واشتباه نزيف بالبطن، كما تبين مصرع محمد علي محمد موسي، وجري نقلة الي ثلاجه مستشفي تمي الامديد مستشفي المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مواطن اصابة 5 اشخاص تصادم تروسيكل تمي الأمديد قريه ابو داوود

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