الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إزالة بناء مخالف فى طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس

ازاله التعديات
ازاله التعديات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح "مختار" أن تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

 

تفاصيل إزالة التعديات 

كما قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقرار إزالة تعد بالبناء المخالف في بناء غرفة وسور بالطوب البلوك على الأرض الزراعية في الوحدة المحلية بدميرة على مساحة 100 متر مربع، وتمت أيضًا إزالة بناء مقابر مخالفة على أرض زراعية على المصرف في قرية كتامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وقال هاني سليمان، رئيس مركز ومدينة الجمالية انه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعد ببناء حوائط على قطعة أرض زراعية بمساحة 130 مترًا مربعًا في مدينة الجمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة من قبل هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية.
وقال محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة ميه النصر إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف بالمخالفة علي مساحه 150 مترًا مربعًا بمدينة منيه النصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة..

كما قالت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس أنه تمت متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف مخالف على مساحة 150 مترًا مربعًا في مدينة منيه النصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة من قبل محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

وقال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة نبروه، إنه تمت متابعة أعمال البناء القائمة في نطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع، وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، بإشراف ومتابعة الأستاذ عاطف سعد، نائب رئيس المركز والمدينة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التعديات على الأراضي الزراعية حقوق المواطنين

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